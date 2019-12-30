«Сергея Семеновича на вас нет». Петербург ползет в 7-балльных пробках, предлагают интим

Центр Петербурга и почти все популярные транспортные артерии закупорены новогодними пробками. Вечером 30 декабря Петербург покраснел в «Яндекс.Навигаторе» до семи баллов.

На особо медленное движение по Пироговской набережной и далее жалуются читатели «Фонтанки». «Я съехала с Литейного моста на набережную и с тех пор ни разу не нажала на педаль газа. Доползла на «D» уже до Гренадерского моста», – утверждает автовладелица Мария. В комментариях «Яндекса» водители пытаются письменным заклинанием «Пробка, изыди!» прекратить стояние.

В центре города на Невском проспекте аноним в навигаторе переходит на личности. «Сергея Семеновича на вас нет», – говорит автовладелец. Протестов по поводу этого заявления не замечено. Бордовым отсвечивает Садовая, набережная Фонтанки и площадь Восстания. Подвел всех и Витебский проспект.

Наслаждаются любители медленного движения Большим Сампсониевским и Лесным проспектами. Тем же самым заняты и водители на Каменноостровском проспекте. На юге города хуже всего на Московском проспекте. Даже ЗСД в районе «Газпром-Арены» и съезда на Богатырский подсвечивает красным — там ДТП. Богатые и смелые водители даже намекают женщинам на секс.





При этом еще сегодня утром на дорогах города было аномально свободно. На 9 утра общий балл загруженности на дорогах Санкт-Петербурга был всего 2, что на 4 балла ниже обычного.