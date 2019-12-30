«Горэлектротранс» и друзья ищут пропавшую машинистку трамвая. Она не выходит на связь уже неделю

Коллеги разместили сообщение о пропаже машинистки трамвая Эльвиры Дергачевой. Документов при ней нет.

Пост о пропаже человека появился накануне в нескольких группах "ВКонтакте". В последний раз Дергачеву видели вечером 22 декабря в ее квартире на Дунайском. С 23 декабря она не выходила на связь, а с 24-го ее телефон отключился. Предположительно была одета в короткий черно-малиновый пуховик, синие джинсы и черные кроссовки. Документов при себе у нее нет, они остались в квартире.

В «Горэлектротрансе» подтвердили, что не могут выйти на связь с Дергачевой. Там пояснили, что она работает в парке № 1 и пропала в свой выходной день.



