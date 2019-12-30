Неизвестный открыл стрельбу в центре Берлина

Мужчина применил огнестрельное оружие внутри магазина на Фридрихштрассе, неподалеку от одной из берлинских достопримечательностей – контрольно-пропускного пункта «Чекпойнт Чарли».

«Согласно первоначальным данным, неизвестный подозреваемый совершил несколько выстрелов в магазине», – сообщается 30 декабря в twitter немецкой полиции.

Zur Zeit findet ein Einsatz im Bereich der #Friedrichstra?e statt. Dort soll ersten Erkenntnissen zufolge ein unbekannter Verd?chtiger in einem Gesch?ft mehrere Sch?sse abgegeben haben. Weitere Informationen folgen hier.

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 30 декабря 2019 г.

Как считают следователи, мужчина попытался ограбить магазин при помощи огнестрельного оружия. Произошедшее не считается терактом.

«Ситуация под контролем», – заверили в полиции.



