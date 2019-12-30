Петербуржцы разглядели радугу на Садовой. След тянется на километр и исчезает в канализации

По дорожке из масляных пятен проследовал петербуржец в Адмиралтейском районе города 30 декабря. Пока от нефтепродуктов Садовую улицу спасает дождь.

Как сообщил «Фонтанке» читатель, около трёх часов дня он приметил разводы у набережной Крюкова канала и проследил их до станции метро «Сенная». Садовая, по его словам, была забрызгана по обеим сторонам, пятна характерно переливались на тротуаре, их смывало на дорогу и гнало в канализацию.

«Полоса шириной около двух метров. Угол Садовой и Московского проспекта особенно радужный и почти весь покрыт то ли бензином, то ли другими горюче-смазочными материалами», – описал очевидец.





За пару часов дождь уничтожить следы не успел, но сократил масштаб вполовину. К моменту прогулки фотокорреспондента «Фонтанки» шлейф значительно потерял в ширине и тянется от ограды Юсуповского сада в сторону Крюкова канала.

В комитете по природопользованию Смольного подтвердили, что в понедельник получали аналогичные жалобы, и переадресовали их районной администрации.