Россиян с доходами ниже прожиточного минимума 2019-м стало больше. Путин ранее назвал главной задачей повышение доходов граждан

Федеральная служба государственной статистики констатирует, что в период с января по сентябрь уходящего года численность граждан РФ, живущих за чертой прожиточного минимума, увеличилась на 0,1 миллиона человек.

«Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации – 19,2 миллиона человек. В % от общей численности населения -13»,- сообщается 30 декабря на сайте Росстата.

В прошлом году за первые девять месяцев госстатистика зафиксировала 19,1 миллиона россиян с низкими доходами. Сейчас Росстат фиксирует минимальный прожиточный минимум на отметке в 11012 рубля.

В сентябре президент Владимир Путин назвал главной целью властей повышение доходов граждан. Со следующего года минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей, до 12 130 рублей. В майском указе 2018 года Владимир Путин поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 году.



