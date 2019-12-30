Сфотографировали «Галерею» и Казанский собор. В чем подозреваются жители Санкт-Петербурга, якобы задержанные за подготовку теракта

По подозрению в подготовке теракта в Петербурге, о чем ранее сообщили власти, задержаны 23-летний Георгий Чернышев и 22-летний Никита Семенов. По версии ФСБ, они присягнули на верность Аль-Багдади и устроили фотосессию у ТРК «Галерея» и Казанского собора.

Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, петербуржцы заподозрены в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».

По мнению следствия, с августа 2019 года Чернышев и Семенов поддерживали связь через мессенджеры «Телеграм» и «Сигнал» с участниками ИГ, под видео дали клятву верности недавнему главе организации Аль-Багдади.





Подготовка Чернышевым и Семеновым терактов, о которой ранее заявляла контрразведка, заключалась в «проведении разведки на местности».

«Они установили, что наибольшее число жертв возможно в местах массового пребывания людей, и подобрали под эти цели ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте и Казанский кафедральный собор на Невском, – сообщили «Фонтанке» в УФСБ Петербурга и области. – Чернышев и Семенов сфотографировали эти объекты, отправили их в ИГ для окончательного согласования места и способа преступления».

В квартирах подозреваемых не нашли ни взрывчатку, ни компоненты для ее изготовления. Это подтверждает опубликованная видеозапись задержания. Так как к терактам фактически ничего не было готово, их реализация на новогодних праздниках вызывает сомнение.

Аль-Багдади был ликвидирован в октябре 2019 года силами США. Не исключено, что доступ американской разведки к личной информации лидера ИГ и его окружения позволил ей получить сведения и о жителях Петербурга, дававших клятву. Кремль подтвердил, что о Чернышеве и Семенове ФСБ впервые услышала от американских коллег. В эти минуты в Дзержинском райсуде проходит заседание по избранию задержанным меры пресечения. Следователь УФСБ ходатайствует о заключении молодых людей под стражу. Процесс идет в закрытом режиме.