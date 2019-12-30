Основателю застройщика ЖК «Новый город» Бондаренко предъявили уголовное обвинение

Управление Следственного комитета по Петербургу 16 декабря предъявило обвинение предпринимателю Павлу Бондаренко по уголовному делу в рамках статьи 195 — неправомерные действия при банротстве. Компания бизнесмена ЗАО «Арена» строила жилой комплекс «Новый город».

По информации «Фонтанки», дело связано с завершением строительства четвертой очереди ЖК «Новый город» на Новочеркасском проспекте. Первые три очереди к 2011 году успешно завершили. Разрешение на строительство последней, четвертой, «Арена» получила еще в 2011 году. Но в эксплуатацию трехсекционный комплекс на 169 квартир с паркингом ввели только 23 декабря 2019 года.

В 2015 году «Объединенный капитал» выкупил по договору цессии у Международного банка Санкт-Петербург право требования задолженности «Арены». В июле 2018 года арбитраж по иску «Объединенного капитала» признал застройщика банкротом. Сумма реестровой задолженности банку составляла почти 426 млн рублей. Истец все еще пытается в суде оспорить ряд сделок «Арены».

В октябре 2018 года управление СК возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) в отношении неустановленных лиц. Расследование касалось возможного вывода активов из «Арены».

В октябре 2019 года управление по заявлению «Объединенного капитала» возбудило дело по статье 195 (Неправомерные действия при банкротстве). В середине декабря обвинение по этому делу предъявили основателю и экс-гендиректору компании Павлу Бондаренко. Бизнесмен в разговоре с «Фонтанкой» отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию. По данным редакции, он был отпущен под подписку о невыезде.



