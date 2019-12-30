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Бизнес
30.12.2019 16:56
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«Горэлектротранс» нашел поставщика 55 троллейбусов. Это «дочки» белорусского оператора и Сбербанка

«Горэлектротранс» подвел итоги двух аукционов на оказание лизинговых услуг при поставке 20 и 35 троллейбусов. Для еще 87 поставщика пока ищут.

Протоколы подведения итогов опубликованы на сайте госзакупок 30 декабря. Согласно им, контракт на 613 млн решено подписать с компанией «Промагролизинг-центр», заявка которой оказалась единственной. Миллиардный аукцион выиграл «Сбербанк-лизиг», снизив цену на треть.

Стартовая цена меньшего контракта составляла 646 млн. Заявка «Промагролизинг центра» была единственной, компания снизила стоимость на 5%. Как сообщается на его сайте, она является дочерним предприятием белорусского национального лизингового оператора ОАО «Промагролизинг». Основным акционером (83,074%) ОАО «Промагролизинг» является Банк развития Республики Беларусь. Среди прочего поставляла 130 низкопольных автобусов большого класса в Калининград, 58 автобусов на газомоторном топливе в Екатеринбург и 60 автобусов в Краснодар в рамках государственной программы по подготовке и проведению Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Второй аукцион относится к покупке в лизинг 35 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. В нем участвовали опять же «Промагролизинг-центр» и «Сбербанк лизинг». При стартовой цене в миллиард участники понизились до 701 млн и 691 млн соответственно.


Контракт решено заключить с «дочкой» Сбербанка.

Напомним, всего предполагается приобрести 142 машины, закупку разбили на три части: 20 троллейбусов особо большого класса, 35 с увеличенным автономным ходом и 87 большого класса. Изначально их стоимость оценили в 699 млн, 1,09 млрд и 1,94 млрд рублей соответственно, однако затем аукцион отменили, чтобы пересчитать максимальную цену в сторону снижения https://www.fontanka.ru/2019/12/09/119/.

Вскоре были объявлены три новых аукциона: на 646 млн, 1 млрд и 1,7 млрд. Однако самый большой снова отменили — для уточнения технических требований.

На прошлой неделе итоги аналогичных лизинговых аукционов на поставку 200 автобусов подвел «Пассажиравтотранс». Оба выиграло ООО «СВ-Транспорт».

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