В Барселоне произошел взрыв в церкви. Пострадали 14 человек

Традиционный каталонский фестиваль, который начинается 30 декабря, в этот год был омрачен взрывом в одной из церквей.

«Четырнадцать человек получили ожоги во время фестиваля la Festa del Pi de Centelles. Все указывает на то, что это был взрыв пороха в церковной колокольне», – сообщает 30 декабря Nacio со ссылкой на спасателей.

По данным врачей, девять человек в тяжелом состоянии были доставлены в ожоговое отделение в больнице в районе Валь-д'Эброн.

Полиция отмечает, что внутри собора произошел взрыв пиротехники. Причины выясняются.



