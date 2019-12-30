Федеральный центр принимает в собственность полигон «Красный Бор». На это уйдет 2 месяца

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии в федеральную собственность имущественного комплекса «Дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор2». Поручение президент дал в апреле.

Как сообщает пресс-служба Смольного 30 декабря, необходимые мероприятия по передаче полигона будут проведены в двухмесячный срок. «Передача снимает с Санкт-Петербурга обязанность финансировать содержание полигона и работы по его ликвидации, снизит нагрузку на бюджет города на миллиарды рублей, – говорится в сообщении. – Вопрос о передаче «Красного Бора» в федеральную собственность поднимался с 2010 года, однако административно этот вопрос удалось решить лишь в 2019 году».

Напомним, тогда еще врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в ходе ПМЭФ-2019 подписали соглашение о взаимодействии по передаче ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"» в ведение министерства со всем имуществом. Ликвидировать накопленный вред будут за счет средств федерального бюджета.

В бюджете 2020 года городские расходы на содержание полигона и обеспечение его безопасности уже не предусмотрены.



