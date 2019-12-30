Федеральный центр принимает в собственность полигон «Красный Бор». На это уйдет 2 месяца
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии в федеральную собственность имущественного комплекса «Дирекции по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор2». Поручение президент дал в апреле.
Как сообщает пресс-служба Смольного 30 декабря, необходимые мероприятия по передаче полигона будут проведены в двухмесячный срок. «Передача снимает с Санкт-Петербурга обязанность финансировать содержание полигона и работы по его ликвидации, снизит нагрузку на бюджет города на миллиарды рублей, – говорится в сообщении. – Вопрос о передаче «Красного Бора» в федеральную собственность поднимался с 2010 года, однако административно этот вопрос удалось решить лишь в 2019 году».
Напомним, тогда еще врио губернатора Петербурга Александр Беглов и министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в ходе ПМЭФ-2019 подписали соглашение о взаимодействии по передаче ГКУ «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона "Красный Бор"» в ведение министерства со всем имуществом. Ликвидировать накопленный вред будут за счет средств федерального бюджета.
В бюджете 2020 года городские расходы на содержание полигона и обеспечение его безопасности уже не предусмотрены.
Справка:
Полигон «Красный Бор» ввели в эксплуатацию в 1969 году, он предназначен для размещения отходов 1-4 классов опасности. Занимает 67,4 га, на 70 карт приходится 46,7 га, в них содержится 2 млн тонн высокотоксичных отходов. Сейчас открыты пять, самая большая — 64-я, глубиной 24 м и площадью 26 тыс. кв. м. В конце 2014 года полигон перестал принимать отходы. В середине февраля 2017-го по иску Росприроднадзора у полигона была отозвана лицензия. После этого сменилась форма организации — вместо унитарного предприятия появилось Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение «Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор».