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30.12.2019 16:57
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Рождественская ярмарка с распознаванием лиц: как Большой брат следит за петербуржцами на Манежной

Корреспондент «Фонтанки» впервые задержан как нарушитель спокойствия рождественской ярмарки на Манежной площади. Ловила - умная нейросеть. Она же в реальном времени ведет подсчет и контролирует посетителей.

Рождественская ярмарка с распознаванием лиц: как Большой брат следит за петербуржцами на Манежной

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Традиционная Рождественская ярмарка не только переехала в этом году в центр Петербурга и отличилась суммарным бюджетом под 100 млн рублей, но и впервые примерила новую систему видеонаблюдения с машинным обучением и искусственным интеллектом. Он за считанные секунды вычленяет из толпы курящих в недозволенных местах и дерущихся, координирует охранников, следит за вип-персонами и нарушителями. 

Праздничную площадку, которая растянулась на Манежной площади, Малой Садовой и Кленовой улицах официально открыл 14 декабря губернатор Александр Беглов. Посмотреть на световые фигуры, лазерное шоу, торговые павильоны с сувенирами из регионов от Мурманска и Архангельска до Сибири и Крыма ежедневно приходят тысячи людей. Пик посещаемости придется на новогодние каникулы.

За порядком следит развернутый на площади мониторинговый центр и 48 камер, которые установлены на всей территории. Людей-операторов, которые следят за изображением, впервые дублирует система искусственного интеллекта созданная охранной фирмой «Титан» вместе с петербургскими разработчиками. 

Нейросеть анализирует кадр и разбирает его по событиям, предполагая до 40 сценариев. Она распознает номера автомобилей, драки, курение, падения, скопления людей, оставленные вещи, оружие, задымление и возгорание, вылавливает лица нарушителей в толпе. Если смотреть на экран системы во время работы, то это бесконечный поток изображений, данных и цифр.


Как рассказал «Фонтанке» руководитель мониторингового центра Никита Шпунт, любой человек, который заходит на ярмарку, автоматически фотографируется, считается системой и заносится в базу. Обезличенно.  Тем, кого поймают на нарушении, делают замечание. Злостных хулиганов— быстро вытаскивают из обезличенной базы лиц и заносят в «черный список». 

Обработка информации и принятие решения о реагировании у сервера занимает до 15 секунд. Правда, пока серьезных нарушений замечено ей не было. Пару раз люди лезли на елку и украшения, увлекались танцами, несколько раз падали на катке, кто-то пытался проникнуть на территорию запрещенных зон. После появления толпы у сцены приходилось увеличивать численность охраны. Но в «черный список» не попадал никто. «Фонтанка» решила это исправить. 

Рождественская ярмарка с распознаванием лиц: как Большой брат следит за петербуржцами на Манежной

Корреспондент напросился возглавить шорт-лист хулиганов с прозвищем «Нарушитель 1». И после этого попытался зайти на Манежную со стороны Малой Садовой. Успешно преодолел рамку металлоискателя, но уже на подходе к нему был распознан искусственным интеллектом, который выдал предупреждение об опасном посетителе на монитор охраны. Стоявший у входа сотрудник среагировал моментально, тут же появилось и руководство мониторингового центра. В реальной жизни за этим бы последовала беседа и угроза следующую встречу провести в полиции. «Человек понимает, что если он единожды совершил какое-то правонарушение — второй раз это уже будет ему чего-то стоить», – отметил Шпунт. Как минимум — его больше не пустят на праздник.

Аналогичная программа работает на машинах быстрого реагирования «Титана». Там система сама назначает мобильную группу с наименьшим временем прибытия на место проишествия, рассчитывая дорогу исходя из дорожной обстановки, а также анализирует объекты вокруг автомобиля оперативников. 

Внедрение таких камер ускоряет реакцию на чрезвычайные ситуации и убирает человеческий фактор, ведь даже если посадить одного человека следить за одной единственной камерой, он в силу физических возможностей что-нибудь да пропустит, особенно в толпе посетителей. Машина же может замедлять видеопоток, чтобы разобрать все детали досконально и не пропустит никого и ничего.

Подобные системы уже внедряются в Китае на государственном уровне и используются в Москве. В петербургской подземке первый интеллектуальный видеокомплекс, позволяющий различать лица пассажиров метро и сравнивать их с фотопортретами разыскиваемых преступников, установили еще летом 2013 года на станции «Ладожская». Дальнейшее распространение, как писала «Фонтанка» сталкивалось со сложностями. В августе 2019 года тогда еще врио губернатора Александр Беглов предложил оснастить функцией распознавания лиц и петербургские домофоны. Технически, устройства, устанавливаемые по заказу Смольного компанией «Дом.ру», на это способны.

Главная слабость конкретной конфигурации системы на Манежной — малое количество камер. Чем их больше, тем точнее распознавание. Но это лишь вопрос необходимости. На стадии тестирования её пока нет. Бояться Большого брата петербуржцам и гостям также не стоит – лица всех посетителей хранятся у «Титана» лишь сутки. Видеопоток со всех камер— неделю. А вот базу нарушителей оставят на всё время работы ярмарки.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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