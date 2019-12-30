Александр Беглов одобрил проект планировки яхт-клуба "Газпрома" по соседству с Константиновским дворцом

Александр Беглов на заседании 30 декабря в Смольном одобрил проект планировки территории яхт-клуба "Газпрома" в Стрельне с условием доработки. О гостиничном комплексе с инфраструктурой для маломерных судов, стоимость которого может составить 27 млрд рублей, ранее подробно писала "Фонтанка".

Проект планировки территории разработан по заказу ООО "Газпром социнвест". ППТ, сообщил в ходе заседания замглавы комитета по градостроительству и архитектуре Павел Соколов, подразумевает строительство сооружения для хранения яхт, катеров и других маломерных судов, гостиницы, спортклуба, гаража, теннисных кортов.

Проект было решено принять в целом с условием доработки. В частности, речь идет о строительстве за счет инвестора дороги до расположенной на берегу спасательной станции.

"В целом принимаем с учетом дополнений. Проект хороший", – согласился Александр Беглов.





"Фонтанка" подробно рассказывала об этом проекте, который могут начать строить уже весной 2020 года. Его стоимость может составить 27 млрд рублей. Одним из наиболее вероятных кандидатов на роль подрядчика называется "Управляющая компания "Кредо"", подконтрольная Асе Борисовой.

Ранее на этом месте располагался яхт-клуб «Стрельна». В 2015 году он закрылся, а всех его арендаторов выселили.