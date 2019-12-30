Смертельный занос на КАД: в боны и столб водитель летел по сухой дороге

Официальные данные не подтвердили слова очевидцев о скользкой кольцевой автодороге в момент смертельного ДТП, произошедшего накануне вечером. Авария унесла жизнь водителя.

Как сообщили «Фонтанке» 30 декабря в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», согласно акту обследования дорожных условий в месте ДТП 29 декабря, проезжая часть на 17-м километре внутреннего кольца КАД была сухой, искусственное освещение работало и «недостатков транспортно-эксплуатационного состояния в месте совершения ДТП не выявлено». Документ подписан представителем подрядной организации, обслуживающей КАД, и сотрудником ГИБДД.

«Таким образом, сообщения очевидцев ДТП о том, что «проезжая часть была скользкой», не соответствуют действительности», – отмечают в дорожном управлении.

ДТП произошло в половине восьмого часа вечера. На 17-м километре внутреннего кольца КАД 30-летний мужчина на кроссовере Skoda Yeti не справился с управлением и врезался сначала в водоналивные ограждения, а затем в опору освещения.





Очевидцы писали, что проезжая часть в момент аварии была скользкой. От удара водителя выкинуло из машины. От полученных травм мужчина погиб на месте до приезда «скорой».