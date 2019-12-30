США, папа римский, президент МОК: Путин поздравил коллег с праздником. Украины, Грузии и КНДР в списке нет

Президент России Владимир Путин разослал поздравления главам государств и правительств разных стран. В перечне на сайте Кремля 41 страна и чиновники из Олимпийского комитета.

Среди тех, кого национальный лидер поздравил с Новым годом, главы Армении, Белоруссии, Молдовы, Южной Осетии, Ватикана, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Китая, США, Турции и Сирии. Некоторых он позвал на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Среди приглашенных – президент Сербии Александр Вучич, глава США Дональд Трамп, Милош Земан из Чехии и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Путин также поздравил генерального секретаря Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха. Не обделил он вниманием и президента FIFA Джанни Инфантино, президента УЕФА Александера Чеферина.

Нашлись у президента России слова и для уже бывших коллег. В списке, например, Нурсултан Назарбаев, Серж Саргсян, Сильвио Берлускони, Джордж Буш, Николя Саркози и Герхард Шрёдер.





Нет в поздравительном списке места лидерам Украины, Грузии и Северной Кореи.