Минздрав зафиксировал «существенный» рост продолжительности жизни россиян

Министр здравоохранения России рассказала, что в 2019 году продолжительность жизни среднего россиянина выросла на полгода.

«По итогам года, главное, чего удалось достичь, – это существенно удлинить продолжительность жизни россиян. По данным первых десяти месяцев, пока мы имеем предварительные данные, это 73,4 года. Это больше на полгода, чем было по результатам 2018 года», – цитирует 30 декабря заявление Вероники Скворцовой РИА «Новости».

По ее словам, таких показателей удалось достичь, сократив количество смертей более чем на 29 тысяч. Скворцова также констатировала снижение летальных исходов от большинства заболеваний. Кроме того, глава Минздрава отметила и минимальный за всю историю показатель смертности среди младенцев – 4,8 на 1000.



