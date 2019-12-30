Происшествия
Новый год без «конфет». Роспотребнадзор добивает производства снюса по всей стране
Роспотребнадзор продолжает охоту на снюс. 30 декабря пресс-служба ведомства отчиталась о 19 тысячах проверок в отношении производителей и продавцов. При этом около 10 тысяч объектов осматривались в компании прокуратуры, Следственного комитета и полиции.
«Выявлено около 872 тысяч единиц запрещенной к реализации никотинсодержащей продукции, из них 805 тысяч импортного производства. Вся никотинсодержащая продукция изъята из оборота», – рапортуют в Роспотребнадзоре.
К закрытой петербургской фабрике снюса добавилось ещё два производства - в Свердловской области и Ставропольском крае. Проверки установили, что 12 производителей, указанных на упаковках, отсутствовали по фактическим адресам.
Материалы по выявленным нарушениям переданы в правоохранительные органы.
Справка:
В Роспотребнадзоре отмечают, что в Северной столице как минимум 6 известных ведомству производств никотинсодержащих смесей. С участием правоохранительных органов уже накрыто одно, в общей сложности там изъяли 31 тысячу единиц продукции из оборота. Где еще 5, надзор пока не знает, но выясняет.
А в поселке Федоровское Тосненского района Ленинградской области обнаружили склад с крупной партией бездымного табака, который навел настоящую панику среди родителей учащихся школ. Улов сыщиков – сотни коробок с жевательной смесью, но не с табаком, а с никотином. Учитывая то, что в 1 сигарете содержится примерно 1,5 мг никотина, то одна «жвачка» дает тот же заряд отравы, что и 5 сигарет.