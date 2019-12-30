Новый год без «конфет». Роспотребнадзор добивает производства снюса по всей стране

Роспотребнадзор продолжает охоту на снюс. 30 декабря пресс-служба ведомства отчиталась о 19 тысячах проверок в отношении производителей и продавцов. При этом около 10 тысяч объектов осматривались в компании прокуратуры, Следственного комитета и полиции.

«Выявлено около 872 тысяч единиц запрещенной к реализации никотинсодержащей продукции, из них 805 тысяч импортного производства. Вся никотинсодержащая продукция изъята из оборота», – рапортуют в Роспотребнадзоре.

К закрытой петербургской фабрике снюса добавилось ещё два производства - в Свердловской области и Ставропольском крае. Проверки установили, что 12 производителей, указанных на упаковках, отсутствовали по фактическим адресам.

Материалы по выявленным нарушениям переданы в правоохранительные органы.



