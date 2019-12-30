«Открыт путь для долгосрочных контрактов». «Газпром» и Украина подписали мирное соглашение
Москва и Киев перед Новым годом подписали мировое соглашение по антимонопольному спору.
«Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования», – написал 30 декабря на Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лещина.
По его словам, достигнутое соглашение «открывает путь для заключения долгосрочных договоров» о транзите газа, чего и добивалась украинская сторона.
Накануне кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом».
Справка:
Переговоры об урегулировании взаимных претензий «Газпром» и «Нафтогаз» вели в Минске и Берлине. Предварительной договоренности стороны достигли 21 декабря. По соглашению «Нафтогаз» отзывает иски к «Газпрому» и заключает мировое соглашение по спору в суде Женевы. Одновременно Москва и Киев договорились заключить договор на транзит газа в Европу сроком на пять лет.
Тариф на прокачку газа стороны не раскрыли, по словам российского вице-премьера Дмитрия Козака, ставка тарифа является «коммерческой тайной». Вместе с тем, по оценке Минэнерго Украины, в целом сделка с «Газпромом» принесет бюджету порядка $18 млрд за пять лет, считая вместе с выплаченными $2,9 млрд. Глава российского Минэнерго Александр Новак называл решение компромиссным. Российский вице-премьер Дмитрий Козак назвал убытки «Газпрома» «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками России в вопросе транзита газа через Украину.