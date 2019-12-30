«Открыт путь для долгосрочных контрактов». «Газпром» и Украина подписали мирное соглашение

Москва и Киев перед Новым годом подписали мировое соглашение по антимонопольному спору.

«Украина и «Газпром» подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования», – написал 30 декабря на Facebook замминистра юстиции Украины Иван Лещина.

По его словам, достигнутое соглашение «открывает путь для заключения долгосрочных договоров» о транзите газа, чего и добивалась украинская сторона.

Накануне кабинет министров Украины одобрил проект мирового соглашения с «Газпромом».



