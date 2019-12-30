В Гидрометцентре спрогнозировали новогоднюю «пилу». Анеморумбометрическую

Исполняющий обязанности главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал столице резкое изменение ветра и подсказал, как преподнести это интереснее.

«Я бы предложил придумать новый термин – анеморумбометрическая пила. Анемо – характеризует скорость ветра, румбо – направление», – цитирует Вильфанда агентство «Москва» 30 декабря.

По прогнозам синоптиков, в Москве в новогоднюю ночь задует западный, северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 м/с. В первый день января он местами усилится до 17 м/с.

Роман Вильфанд не первый раз предлагает метеорологам расширить лексикон. За образец каждый раз берёт барическую пилу, которой обозначают скачки атмосферного давления. Так, после самой холодной осенней ночи в Петербурге и.о. директора Гидрометцентра пошутил про «термическую пилу».



