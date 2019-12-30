В программу реставрации КГИОП вошли фасады 255 жилых домов. Остальное оставили фонду капремонта

В перечень жилых многоквартирных домов со "сложными" фасадами, которые будут отреставрированы по программе комитета по охране памятников Петербурга, вошли 255 зданий. Соответствующее постановление правительства об утверждении перечня зданий в ходе заседания в Смольном 30 декабря одобрил губернатор Александр Беглов.

В 2020 году проект плана предусматривает разработку проектной документации по реставрации фасадов 60 объектов культурного наследия за 185 млн рублей. Ежегодно на реализацию потребуется порядка 1,9 млрд рублей. Программа рассчитана на 10 лет. Общие затраты составят 17,05 млрд рублей.

Как доложил на заседании председатель комитета Сергей Макаров, ежегодно не менее 25 объектов будут запускаться в работу. Чиновник отметил, что разработка проектной документации будет проводиться "с запасом".

В числе объектов, которые предстоит отреставрировать в первую очередь: дом Дубровича на Коломенской улице, дом Чайковского на одноименной улице, Маяковского, 36, Большой Казачий, 6, доходный дом Перцова на Лиговском проспекте, дом Л.Р. Шредер на улице Володи Ермака, дом Полежаева на Старорусской улице, дом А.П. Романова в Солдатском переулке. Одним из первых объектов, где начнутся непосредственные работы, станет дом Бутурлиной на улице Чайковского.





Программа комитета распространяется на жилые дома с фасадами третьей и четвертой категорий сложности. Капитальным ремонтом многоквартирных домов в Петербурге с 2014 года занимается региональный оператор – фонд капремонта, подрядчики которого занимаются ремонтом вне зависимости от того, является здание памятником или нет. КГИОП заберет полномочия попавших в перечень зданий только по фасадным работам, остальные виды останутся в компетенции фонда. В список попали только те здания, в которых есть городская собственность.

В июне 2019 года Заксобрание приняло поправку в закон об охране объектов культурного наследия, которая позволила включать работы по реставрации жилых многоквартирных домов не только в программу фонда капремонта, но и в городскую программу КГИОПа.

В ряде случаев качество работ подрядчиков фонда вызывает нарекания. Так, одна из наиболее громких историй связана с ремонтом дома Бака на Кирочной улице, где недавно после ремонта обвалился кусок штукатурки со стены. Это не первые претензии совета дома и жильцов к качествам работ.

В 2019 году появилась идея ввести в Петербурге туристический сбор – по 100 рублей в сутки с человека. Средства предлагается направить на ремонт фасадов исторических жилых домов.

Сергей Макаров напомнил, что для реализации этой идеи необходимо вносить поправки в Налоговый кодекс, соответствующий законопроект в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме. "Я согласен с тем, что в таких городах, как Петербург, с туристов спокойно можно взимать небольшие деньги. Это общемировая практика. Мы исследовали цели, для которых другие города вводили туристический сбор: Вена, Барселона. Все принимали решение именно для целей пополнения казны для реставрации знаковых объектов культурного наследия. Это надо сделать. По расчетам, сумма сбора будет составлять как раз те самые необходимые средства около 1,5 – 2 млрд рублей в год".