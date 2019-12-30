Смольный заплатит по 2,7 млн рублей за каждый метр эстакады, подключающей офис «Газпрома» к дорогам Петербурга. Для этого потребуется крошечный кусочек Парка 300-летия

Комитет по госзаказу Смольного объявил тендер, в ходе которого определится будущий строитель эстакадных съездов от Приморского шоссе к «Лахта Центру». Начальная цена контракта – 3,8 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как следует из техзадания будет построено два съезда, по 2 полосы движения каждый. Правоповоротный съезд – 440 метров, левоповоротный съезд – 970 метров. Итого один метр эстакады обойдется в 2,7 млн рублей. Закончить будущий подрядчик должен к ноябрю 2023 года. Название конкретной компании, которая выполнит этот заказ властей Петербурга, должно определиться 12 февраля 2020 года.

Что любопытно, к техзаданию прилагается список истребуемых территорий. В их числе частично значится участок, принадлежащий ГКУ «Парк 300-летия Санкт-Петербурга». Судя по кадастровой карте, речь идет о клочке земли близ Приморского шоссе.

Стоит отметить, что уже в 2019 году «Газпром» должен был заселить башню, но, судя по всему, этого не произойдет и в первой половине 2020 года. Сейчас в «Лахта Центре» идет внутренняя отделка, стоимость которой может достигать 3 млрд долларов. К концу следующего года у башни «Газпрома» закончит работы компания «АБЗ-Дорстрой», которая за 1,2 млрд рублей строит улицы для кругового движения, а также две новые магистральные улицы районного значения.



