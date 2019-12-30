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Строительство
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30.12.2019 15:24
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Детский сад в голландском квартале «Янила» введен в эксплуатацию

Детский сад в голландском квартале «Янила» введен в эксплуатацию

ГК «Ленстройтрест»

Дошкольное учреждение на 105 воспитанников, построенное ГК «Ленстройтрест» в голландском квартале «Янила», получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

В трехэтажном здании общей площадью более 2,8 тыс. кв. м, спроектированы группы для детей разного возраста, с раздевалками, туалетами, спальнями, групповой и буфетной зонами. Отдельные залы предусмотрены для занятий музыкой и спортом. Также в здании оборудованы пищеблок, прачечная и медицинский кабинет. Для безопасности малышей детский сад оснащен системой видеонаблюдения.

Внутренняя территория садика полностью благоустроена – высажены деревья и кустарники, смонтированы детские площадки с навесами для игр в плохую погоду. В ближайшее время будет организован процесс передачи дошкольного учреждения на баланс местной администрации.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»:

– При проектировании и строительстве наших кварталов мы руководствуемся корпоративной философией «ЖИВИ», которая предполагает создание максимально комфортной жилой среды, включая шаговую доступность социальных объектов. Мы рады, что наш детский сад стал первым построенным дошкольным учреждением в Янино и надеемся, что уже в скором времени он наполнится детскими голосами и смехом. Мы предусмотрели все, чтобы юным жителям микрорайона было здесь комфортно, интересно и весело.

Голландский квартал «Янила» строится по проекту архитектора Рюрда Гитема (KCAP Architects&Planners, Нидерланды) в микрорайоне Янино Ленинградской области. Реализация проекта разбита на этапы: первая очередь, состоящая из 8 корпусов, уже заселена. В настоящее время продолжается возведение школы, рассчитанной на 825 учеников, и новых корпусов следующей очереди проекта.

На территории квартала широко представлена разнообразная детская и спортивная инфраструктура: уличные тренажеры, столы для пинг-понга, велосипедные дорожки, скейт-парк, баскетбольная площадка и футбольное поле, на котором в зимний период заливают каток. Для семейного отдыха разбит парк с зонами для пикников и оборудованной мангальной беседкой. Есть отделенная площадка для выгула собак. Также в квартале разбита центральная площадь, где регулярно проходят праздники, концерты, фестивали и другие массовые мероприятия.

Справка о ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

 

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      ГК «Ленстройтрест»
      30.12.2019 15:24

      Детский сад в голландском квартале «Янила» введен в эксплуатацию

      Дошкольное учреждение на 105 воспитанников, построенное ГК «Ленстройтрест» в голландском квартале «Янила», получило разрешение на ввод в эксплуатацию.
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