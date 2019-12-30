Программы льготного автокредитования возобновят с Нового года

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации с первого дня нового года возобновит госпрограммы льготного автокредитования. Но на субсидии пока выделено вдвое меньше, чем в 2019 году.

Как сообщает 30 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга, с 1 января 2020 года будут возобновлены программы поддержки льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Общий объем субсидий на грядущий год составит 5 миллиардов рублей.

В 2019 году в общей сложности на льготное автокредитование было выделено 9,4 миллиарда рублей – 6 миллиардов добавили в июле. По итогам 10 месяцев 2019 года по программам льготного автокредитования в стране продали более 100 тысяч автомобилей. Годом ранее эта цифра составляла 99,56 тысячи машин.

Напомним, что с Нового года в России вырастет утилизационный сбор. В связи с этим ожидается рост цен на автомобили.



