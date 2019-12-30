Жителей Невского района могли незаконно лишить десятка рябин. С тем, что зелень «угрожает балконам», согласились не все

Десяток деревьев вырубили на проспекте Александровской Фермы в Невском районе Петербурга. Как утверждают местные жители, решение принял совет дома № 4 без согласия всех жильцов, а зелёные насаждения уничтожили без порубочных билетов.

О работах 30 декабря в группе «Деревья Петербурга» сообщил горожанин Никита Хамраев. По его словам, около 10 часов утра неизвестные огородили множество рябин вдоль всей многоэтажки у проезжей части и вывесили объявление с просьбой убрать машины, чтобы не мешать скорым работам. У мужчины завязался разговор с неизвестным, который представился ответственным за процесс, но на просьбу предоставить порубочный билет тот ответил отказом.

Как выяснила «Фонтанка», не в курсе происходящего оказались и в администрации Невского района, и в комитете по благоустройству. В последнем корреспонденту пояснили, что работы точно не имеют к ведомству никакого отношения, а сотрудники никогда не выезжают на место без порубочных билетов, хотя и показывают их не всегда: не положено по регламенту.





В управляющей компании дома – ЖКС № 2 Невского района – к вечеру 30 декабря дать объяснение происходящему также не смогли.

По словам Никиты Хамраева, несколько недель назад с дворовой стороны дома № 4 кто-то под корень срезал несколько больших кустов сирени, но тогда никто не протестовал. На этот раз в момент вырубки на улицу вышли несколько членов совета дома и заявили, что «это они приняли решение, поскольку считают, что деревья угрожают балконам, тень вызывает грибок в квартирах». Другие жильцы дома кричали из окон и просили не пилить ветки. Их не послушали. Пострадали рябины и черёмуха.

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Горожане, которые не соглашались на уничтожение зелёных насаждений, зафиксировали происходящее на видео. В ролике, попавшем в распоряжение «Фонтанки», одна из женщин ещё раз настойчиво просит показать ей порубочный билет. В ответ на это ответственный заявляет, что документ «не нужен», и не слушает возражения.

Вырубка без документов в Петербурге осуществляться не может. Их отсутствие или отказ показать документы становятся постоянными причинами конфликтов рабочих с градозащитниками и горожанами. 27 декабря на защиту дровосеков встала полиция: правоохранители оттесняли жителей, которые не верили в законность вырубки нескольких полувековых вязов.