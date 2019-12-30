«Подтвердить поддержку со стороны США». Глава Госдепа начнет Новый год с посещения Украины и Белоруссии

Майк Помпео в начале января 2020-го отправится в большое турне по постсоветским странам, посетив Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

«3 января госсекретарь Помпео отправится в Киев, где встретится с президентом [Владимиром] Зеленским, министром иностранных дел [Вадимом] Пристайко и министром обороны [Андреем] Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку суверенитету и территориальной целостности со стороны США», – сообщается 30 декабря в заявлении на сайте Госдепа.

На Украине госсекретарь США также планирует обсудить права человека, инвестиционный климат и программу реформ правительства в республике.

На следующий день, 4 января, Помпео прибудет в Минск, где его будет ждать президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава МИД Владимир Макей. В планах главы Госдепа «нормализовать отношения» с Белоруссией.

Уже 5 января Помпео встретит Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане, чтобы провести «двусторонние дискуссии по вопросам инвестиций». После этого госсекретаря ждут уже в Узбекистане.



