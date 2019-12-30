Летающая елка и плоские мандарины. В космосе готовы встречать Новый год

К очередному кругу Земли вокруг Солнца подготовились космонавты на борту МКС. Там в невесомости летает елка, а мандарины только картонные.

Короткое видео с Международной космической станции ее обитатели опубликовали в соцсетях 30 декабря. На кадрах небольшая картина с елкой, Дедом Морозом и мандаринами в сетке – так экипаж «украсил модули». Еще одну елку воплотили в трехмерном варианте – небольшая поделка зеленого цвета с шариками свободно летает внутри МКС. Космонавты предлагают делиться фотографиями своих земных елок в комментариях.

Петербуржцы встретят Новый год в осенней обстановке – небольшой мороз возможен только ночью, рассчитывать на снег до середины января не стоит.



