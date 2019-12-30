Холодец и «Оливье» не включат в список всемирного наследия ЮНЕСКО

В ЮНЕСКО отказались внести новогодние традиции россиян — салат «Оливье», холодец и просмотр «Иронии судьбы» — в список всемирного наследия. Ранее заявку направил депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Как объяснили 30 декабря в международной организации, отказ связан с тем, что Москва не ратифицировала соответствующую конвенцию.

«Не ратифицировав Конвенцию об охране нематериального культурного наследия, Российская Федерация не может представлять объекты для внесения в списки, предусмотренные этой конвенцией», – цитирует ответ ЮНЕСКО РИА Новости.

Напомним, единоросс Виктор Зубарев предложил включить в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России. В список он внес как праздничные блюда и напитки («Оливье», «Советское шампанское», холодец, заливное), так и хороводы вокруг елки, бумажные снежинки на окнах и просмотр комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».



