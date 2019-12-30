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Город
30.12.2019 15:04
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Реконструкцию СКК отдают «СКА-Арене». Смольный одобрил подписание концессии с компанией

Правительство Петербурга одобрило подписание концессионного соглашения о реконструкции СКК «Петербургский» с ООО «СКА-Арена». Обновить площадку для чемпионата мира по хоккею должны к маю 2023 года.

По данным «Фонтанки», решение было принято в ходе заседания правительства 30 декабря.

Незадолго до этого, 25 декабря, ООО «СКА-Арена» сменило владельца. Юрлицо ранее напрямую принадлежало Игорю Забирану; новым собственником компании стало АО «Спортивные технологии и инвестиции». Правда, и в этой компании Забиран является гендиректором и бенефициаром. Юрлицо было учреждено в сентябре 2019 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Ранее «СКА-Арена» единственная подала заявку на реконструкцию СКК, она была признана соответствующей условиям конкурса.


Еще в сентябре, до объявления Смольным конкурса на концессию, компания получила ордер ГАТИ на установку забора вокруг территории спорткомплекса и проведение там земляных работ.

Разговоры о реконструкции «Петербургского» ведутся с осени 2017 года. Осенью 2018 года презентовали и эскиз нового облика арены, окруженного жилыми корпусами. От идеи возвести по периметру жилье Смольный отказался в конце 2018 года на фоне протестов горожан и градозащитников. На прилегающей территории было решено сделать общественное пространство.

В конце 2018 года Градостроительный совет раскритиковал представленный компанией «Лайкволити эволюшн» эскизный проект новой арены, окрестив его «Забинтованной стеклянной банкой» и «бальзамом "Звездочка"» – за звезду на крыше. По итогам заседаний авторам было рекомендовано доработать проект.

В октябре 2019 года была опубликована конкурсная документация по реконструкции СКК. Согласно ей, обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Вложения города — не более 50% стоимости проекта и не более 10 млрд рублей. Условия позволят инвестору изменить внешний облик арены, высоту, этажность, объем и демонтировать несущие конструкции. Концессия заключается на 55 лет, в том числе инвестору предстоит обустроить общественное пространство вокруг, и Смольный даже показывал эскиз наполнения территории.

В интервью «Фонтанке» вице-губернатор Эдуард Батанов отмечал крайне сжатые сроки, в течение которых предстоит подготовить площадку для проведения чемпионата мира по хоккею. За просрочку на концессионера будут налагаться штрафные санкции — с третьего месяца после дедлайна по 750 тысяч рублей ежедневно, по миллиону рублей – с четвертого и по 1,5 млн рублей – с пятого.


© Фонтанка.Ру
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