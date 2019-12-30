Центробанк установил «новогодние курсы» валют

ЦБ РФ снизил курс американской валюты на 30 копеек, а единая европейская валюта, наоборот, прибавила.

Банк России установил на 31 декабря официальный курс доллара в 61,9 рубля. Евро, в свою очередь, в последний день года будет стоить 69,34 рубля. Такие данные 30 декабря приводятся на сайте ЦБ.

На бирже рубль укрепился и к доллару, и к евро. По данным торгов на МФБ на 14:40, за европейскую валюту дают 69,26 рубля, а за американскую – 61,85.

Нефть марки BRENT торгуется за 68,63 доллара за баррель.



