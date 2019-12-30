Мы строили, строили. Как изменился Петербург за последние 10 лет

3 «Газпром-Арена»

Фото: Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"/Архив

Самая медийная и скандальная стройка Петербурга: хроника ее подорожания с 6 млрд до примерно 50 млрд рублей навсегда останется в истории отечественного госзаказа (хотя официальная версия остановилась на 43 млрд). Не все субподрядчики из этого проекта вышли на своих ногах, а эхо многомиллиардных вложений до сих пор разносится уголовными делами. Да и после сдачи стадиона в 2016 году меньше приключений не стало: горожане много узнали о вибрациях поля и о зловредности бакланов, которые губили кровлю сооружения. Тем не менее арену благодаря авралам достроили к Кубку конфедераций, и она очень быстро начала бить рекорды посещаемости своего предшественника, стадиона им. Кирова. Кроме того, на ней проводятся хоккейные матчи и массовые концерты. Правда, не все осознали, с чего бы стадиону давать название «Газпрома», который в стройку не вкладывался; но это как бы за хлопоты по содержанию, которыми по концессии занимается «Зенит».