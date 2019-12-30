Мы строили, строили. Как изменился Петербург за последние 10 лет

1 Лахта Центр
Самая высокая стройка Европы, по ходу десятилетия перебравшаяся с Охты на северный берег Финского залива. Её 462 метра видны чуть ли не из любой точки города, башня официально достроена в 2018 году, однако пока необитаема. К ней еще предстоит тянуть метро, дороги и мосты.
2 Западный скоростной диаметр
Главная петербургская дорога десятилетия, стоимость которой перевалила за 200 млрд рублей. Центральный — и самый дорогой — участок открыли в конце 2016 года, связав север и юг города. Однако стройка не заканчивается. В планах города и концессионера новые развязки, а кроме того, именно отсюда начнет расти Широтная магистраль скоростного движения на восток. Раз в год «ЗСД Фест» превращает магистраль скоростного движения в велопешеходную полосу.
3 «Газпром-Арена»
Самая медийная и скандальная стройка Петербурга: хроника ее подорожания с 6 млрд до примерно 50 млрд рублей навсегда останется в истории отечественного госзаказа (хотя официальная версия остановилась на 43 млрд). Не все субподрядчики из этого проекта вышли на своих ногах, а эхо многомиллиардных вложений до сих пор разносится уголовными делами. Да и после сдачи стадиона в 2016 году меньше приключений не стало: горожане много узнали о вибрациях поля и о зловредности бакланов, которые губили кровлю сооружения. Тем не менее арену благодаря авралам достроили к Кубку конфедераций, и она очень быстро начала бить рекорды посещаемости своего предшественника, стадиона им. Кирова. Кроме того, на ней проводятся хоккейные матчи и массовые концерты. Правда, не все осознали, с чего бы стадиону давать название «Газпрома», который в стройку не вкладывался; но это как бы за хлопоты по содержанию, которыми по концессии занимается «Зенит».
4 Петербургское метро
Самые яркие экземпляры этого направления — это, конечно, две новые станции зеленой линии и три — фиолетовой. «Беговую» и «Новокрестовскую» подгадывали под чемпионат мира — и подгадали-таки, хотя исправлять недоделки предстоит еще долго. С Фрунзенским радиусом та же история — правда, там в какой-то момент уже настолько перестали цепляться за сроки, что всем на удивление открыли новый участок со второго раза. Однако этим метро последнего десятилетия не ограничивается. В 2011 году открыли «спящую» станцию-призрак «Адмиралтейская»; кроме того, именно в этот период был достроен предыдущий участок фиолетовой линии — «Обводный канал», «Бухарестская» «Международная». В 2015 году протянули траволатор к южному выходу со «Спортивной» на Васильевском острове.
5 Скоростная трасса М-11 (Санкт-Петербург – Москва)
Успела попасть в топ стройки десятилетия на флажке: сроки запуска переносили несколько раз, но в итоге 8-й, и последний, участок ввели-таки в эксплуатацию в конце ноября 2019 года. Дорогу примерно за 550 млрд рублей строили различные концессионеры, за два околопетербургских участка (порядка 80 млрд) с 2014 года отвечала «Магистраль двух столиц». Рабочее название трассы «Столица» в итоге уступило место выбранному голосованием наименованию «Нева». Проезд по ней от Москвы до Петербурга по полной стоимости обойдется примерно в 2 тысячи рублей.
6 Яхтенный мост и мост Бетанкура
«Футбольные» переправы общей стоимостью за 10 млрд, которые спешили достроить к мундиалю 2018 года. По ходу высоту вантов моста Бетанкура (тогда еще он проходил как Серный мост) снизили с 89 метров вдвое, а его строительство прошлось катком по Ремесленной улице, где дома сносили и расселяли. Яхтенный пешеходный мост в виде подарка преподнесли городу крупнейшие строительные организации города. Счастье это принесло не всем: внутри коллектива единомышленников до сих пор делят деньги, а генподрядчик обоих мостов «Пилон» находится под процедурой наблюдения.
7 Новая Мариинка
Одновременно с охтинским скандалом вокруг стройки Газпрома гремела архитектурная баталия из-за второй сцены Мариинского театра. В итоге проект выбрали в 2009 году, а в конце 2012 года были проведены тестовые концерты. Внешний облик здания сразу вызвал понятные ассоциации, так что сцену еще на этапе конкурса прозвали ТРК «Мариинский». Стройка обошлась в 22 млрд рублей — платил федеральный бюджет.
8 Новая Голландия
Остров Новая Голландия в минувшую десятилетку открывался дважды. В 2011 году туда пустили посетителей чуть ли не впервые за 300 лет. Потом в 2013 году пространство закрыли для реконструкции зданий и открыли в 2016 году. За это время были проложены инженерно-технические сети, посажена липовая аллея, отреставрированы набережные Адмиралтейского канала и Ковша, высажены газоны и травяной сад, построена детская площадка в форме корабля, установлены сцена, начата реставрация исторических зданий. В 2017 году переродилась знаменитая морская тюрьма «Бутылка».
9 Обновленное здание Пулково
В 2013 году открылось новое здание централизованного пассажирского терминала и северной посадочной галереи общей площадью 105 600 м2. Возникло оно благодаря концессионному соглашению между правительством Петербурга, ОАО «Аэропорт "Пулково"» и ООО «Воздушные ворота Северной столицы». По условиям концессионного соглашения компания вкладывает в строительство и реконструкцию более 1,2 млрд евро, а прибыль забирает себе, отдавая властям по 11% от дохода. Как показало время, реконструкцию затеяли не зря, ведь еще к концу 2018 года пассажиропоток нынешней версии Пулково подобрался к своему пределу в 18 млн человек.
10 Развлекательные кластеры
После «Этажей», которые открылись еще в 2007 году, одна за другой начали появляться площадки для молодежи. Сегодня в городе несколько таких кластеров; самое заметное наследие десятилетия – это «Голицын Лофт» и «Севкабель». Первый открылся в мае 2016 года на территории бывшего особняка XVIII века на набережной Фонтанки. Общественно-деловое пространство «Севкабель порт» появилось в 2017 году, после того как собственники одноименного завода решили использовать часть площади предприятия под кластер. В результате 27 520 м2 примыкающей к заливу территории на Кожевенной линии задействованы резидентами кластера.
11 Экспофорум
В октябре 2014 года глава «Газпрома» Алексей Миллер перерезал ленточку у дверей конгрессно-выставовчного комплекса «Экспофорум». Он вмещает в себя 30 000 человек, которые могут разместиться в 68 конференц-залах. Мелькавшая в прессе стоимость проекта – $1 миллиард. Именно сюда из «ЛенЭкспо» переехали крупнейшие конгрессные мероприятия Петербурга — в частности, международный экономический форум. Удивительным это место можно назвать не только с точки зрения масштаба. Как выяснила «Фонтанка», все эти чудесные владения оказались записаны на фирму 80-летней пенсионерки, которая даже не знала об этом. Правда, уже через месяц структуры «Газпрома» запустили процесс возврата права собственности.
12 Галерея
Один из крупнейших торгово-развлекательных центров в Европе – «Галерея» – открылся в 2010 году. Общая площадь комплекса – 192 000 кв. м, арендопригодная – 93 000 кв. м. Фонд под управлением Morgan Stanley купил его в 2011 году за $1,1 млрд. Главный ТРК в Петербурге также не обошли стороной скандалы – в 2015 году выяснилось, что все здание оформлено как паркинг, что позволяет платить меньше налогов.
13 Велодорожки
К 2010 году в Петербурге было 36 км велодорожек. На открытии одной из них экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко говорила о том, что готова выделить до 3,5 млрд рублей на развитие велосипедной инфраструктуры. Миллиардов не вышло: спустя 10 лет протяженность веломаршрутов увеличилась до 116,1 км, а их количество доросло до 33. Согласно последней утвержденной госпрограмме к 2023 году планируется довести их протяженность до 221,5 км. Впрочем, в такой же госпрограмме от 2015 года говорилось, что в 2020 году петербургские велосипедисты будут хозяевами на 200 км маршрутов.
14 Новые набережные
Чемпионат мира по футболу в инфраструктуру Петербурга привнес не только стадион, метро и мосты, но и набережную на Крестовском острове вдоль Южной дороги, выдавив оттуда несколько известных ресторанов. Изначально планировалось, что один из подходов к стадиону на Южной оденется в гранитную набережную с деревянными тротуарами, но по факту получился лиственничный променад. Вроде бы и симпатично получилось, и городские власти не вложили бюджетных денег в это дело, но уже через год после появления набережная начала просаживаться.
Нельзя не отметить и набережную реки Карповки, над наполнением которой умственно потрудились и сами петербуржцы. Первая очередь проекта открылась в сентябре 2019 года. Здесь – общественное пространство с качелями для взрослых, уголком любителей поработать тяпкой и зарядными устройствами в скамейках. Цена первой очереди – 62 млн рублей, которые местные власти выделили из бюджета в ноябре 2018 года. Весь проект обойдется налогоплательщикам в 149 млн рублей.