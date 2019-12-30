В суд Санкт-Петербурга доставлены подозреваемые в подготовке терактов

Дзержинский райсуд Петербурга готовится к рассмотрению ходатайств ФСБ об аресте подозреваемых в подготовке терактов. Двух человек доставили днем 30 декабря.

Как передает корреспондент «Фонтанки», первого подозреваемого завели в зал судьи Ларисы Бражниковой оперативники контрразведки. Мужчина скрывал лицо капюшоном, на запястьях виднелись ссадины, обработанные "зелёнкой".

Помощник председателя Дзержинского суда Елена Красоткина с ходу заявила, что заседание пройдет в закрытом режиме. На просьбу объяснить такое заведомое решение и сослаться на норму Уголовно-процессуального кодекса (УПК) представитель суда ответила: «Давайте без УПК».

Днем 30 декабря Федеральная служба безопасности опубликовала на своем сайте информацию о задержании двух граждан России. Из официального релиза следуют взаимоисключающие обстоятельства. Якобы фигуранты планировали серию терактов в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников, но уголовное дело возбуждено по статье 205.5 УК «Участие в деятельности террористической организации». Она, как правило, применяется к «статистам» – пассивным членам законспирированных ячеек. Подозреваемые фактически задержаны трое суток назад, вечером 27 декабря, следует из размещенных ФСБ материалов. Мера пресечения избирается в течение двух суток после процессуального задержания. Когда фигуранты получили официальный статус в деле и что с ними происходило, не сообщается.



