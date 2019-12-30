В 2019 году россиянам было тепло, как никогда. Но не петербуржцам

В России заканчивается самый теплый за историю метеонаблюдений год, рекорд поставлен в том числе в Москве. Петербуржцы тоже не мерзли, но бывало и жарче.

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, рекорд поставлен несмотря на то, что отдельных максимумов зафиксировано не было – на первое место в России 2019 поставили средние годовые значения. В столице они были выше предыдущего максимума на 0,3 градуса.

Немного не дотянул уходящий год до самого теплого на всем земном шаре – перепрыгнуть показатели 2016-го ему не удалось, итоги подсчетов занимают в таблице второе место.

То, что происходило в небе над Петербургом, дало ощутимое тепло, но к рекордам не привело, самым теплым за историю наблюдений остается 2011 год. Но аномалий, причем подлых, как рассказал 30 декабря главный синоптик Петербурга Александр Колесов, хватало. Необычно холодно оказалось в июле, а тепло – в феврале и декабре.





«Солнце этим летом светило 700 часов, 84 дня. Это не экстремально, конечно, но достаточно неплохо», – оценил главный синоптик города.

Что касается осадков, то их было чуть больше нормы – за год накапало 685 мм.

Начало 2020 синоптики обещают теплым почти по всей стране. Легкий мороз в Петербурге возможен в новогоднюю ночь, 1 января вновь пойдет дождь. Снег в городе не появится до второй половины января, утешиться предлагают историческим – такую же погоду в городе на Неве наблюдал Александр Сергеевич Пушкин.