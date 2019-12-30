Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа без подписания окончательных документов

Оператор ГТС Украины объявил о том, что сделал все для обеспечения непрерывности транзита газа.

«Сейчас завершен 5-дневный переговорный марафон ОГТСУ и «Газпрома», о подписании окончательных документов речи еще не идет», – об этом 30 декабря сообщается в заявлении украинского оператора в Facebook.

В ГТС заверили, что украинская сторона сделала «все для обеспечения непрерывности транзита газа».

Накануне министр юстиции Украины Денис Малюська в своем facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, а вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал договоренности «выбором между плохим и очень плохим».

Ранее в ГТС рассказали, что нашли способ пережить зиму без российского газа. Для этого было заключено соглашение с румынской компанией Transgaz о реверсных поставках.



