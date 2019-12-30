Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа без подписания окончательных документов
Оператор ГТС Украины объявил о том, что сделал все для обеспечения непрерывности транзита газа.
«Сейчас завершен 5-дневный переговорный марафон ОГТСУ и «Газпрома», о подписании окончательных документов речи еще не идет», – об этом 30 декабря сообщается в заявлении украинского оператора в Facebook.
В ГТС заверили, что украинская сторона сделала «все для обеспечения непрерывности транзита газа».
Накануне министр юстиции Украины Денис Малюська в своем facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, а вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал договоренности «выбором между плохим и очень плохим».
Ранее в ГТС рассказали, что нашли способ пережить зиму без российского газа. Для этого было заключено соглашение с румынской компанией Transgaz о реверсных поставках.
Справка:
Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству. Для продолжения транзита «Газпром» заключит с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с «Нафтогазом» – договор, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021–2024 годах.
«Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража. При этом стороны договорились отказаться от исков, по которым нет окончательного вердикта, а также подписать мировое соглашение между правительством Украины и «Газпромом» о снятии антимонопольных претензий в 7,4 миллиарда долларов.