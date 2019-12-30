Композитор «Короля Льва» и «Гладиатора» написал музыку для ФК «Краснодар»

Известный композитор Ханс Циммер написал музыку для «Краснодара», информирует пресс-служба клуба. Она прозвучит на первом домашнем матче сезона-2020/21.

?? Ханс Циммер @HansZimmer написал музыку для ФК «Краснодар» ?



Вы услышите ее на первом домашнем матче нового футбольного сезона 20/21! ?? pic.twitter.com/AnsgA06bv1 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 декабря 2019 г.

Немецкий композитор написал музыку для заставки чемпионата мира – 2018. В основном он известен тем, что является композитором для многих голливудских фильмов. В 1995 году он был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшая музыка» (мультфильм «Король Лев»).



