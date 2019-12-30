ПСК: выбор человека года – это выбор в пользу архитектуры Петербурга

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Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев стал человеком года по версии издания «Деловой Петербург». Как считает руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь, смысл такого выбора шире, чем просто акцент на личности – это фокус на архитектурной составляющей Петербурга.

— С большим уважением отношусь к Владимиру Анатольевичу и поздравляю его с этим званием. С одной стороны, такой выбор подытожил 2019-й, который прошёл под эгидой смены эпох в строительной отрасли. С другой, это акцент не только на личности, но и на миссии главного архитектора в городе, где архитектура является одним из культурных кодов, — говорит Сергей Мохнарь.

Знаковым является также тот факт, что в 2020 году Владимиру Григорьеву предстоит готовить новый Генплан. Это важная составляющая градостроительной политики. Зонирование по Генплану определяет идентичность локаций и способно в корне изменить их развитие. Яркий пример – Парнас, представление о котором как о промзоне безвозвратно устарело.

— Парнас идёт по европейскому пути развития, когда жилые кварталы и коммерческие зоны появляются на месте бывших производств. Как итог: пустынные территории Парнаса за последние 15 лет преобразились в жилые кварталы с торговой и социальной инфраструктурой, — рассказывает Сергей Мохнарь.

Перспектива локации заключается в развитии коммерческого сектора и в частности апартаментов. Первой ласточкой стал апарт-комплекс Start от ГК «ПСК», которая разглядела нераскрытый потенциал района. Start дополнит район собственной обширной инфраструктурой.

Если ландшафт и смысл удалённых от центра районов меняется, то центру терять свою идентичность противопоказано. И здесь задача градостроительной политики — стоять на страже архитектурного наследия Петербурга и задавать вектор развития, не вступая в противоречие с исторической застройкой.

Пример воплощения петербургской ментальности – ЖК «Новый Невский» .Мастерская «Евгений Герасимов и партнёры», разработавшая проект, учла главные принципы петербургской архитектуры: трёхчастность, ансамблевость, горизонтальную направленность.

Другой пример контекстной архитектуры – фамильный дом Nobelius в квартале Нобелевского городка. Внешний вид и интерьеры дома можно описать как северный модерн в современном прочтении.

— Во многом именно на проектах бизнес-класса лежит миссия по развитию уникальной атмосферы Петербурга. И эта работа девелоперов невозможна без диалога с властью. Надеюсь, что в госструктурах станет больше столь же принципиальных и радеющих за город людей, как Владимир Григорьев, — говорит Сергей Мохнарь.

Ознакомиться с архитектурой ЖК «Новый Невский» и других знаковых для Петербурга проектах ГК «ПСК» можно в центральном офисе компании по адресу наб. реки Карповки, 16, кор. 2, лит. А. Телефон (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/