Booking оказался под ударом ФАС. Ведомству не понравилось требование сервиса о паритете цен для отелей

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении одного из крупнейших в мире сервисов бронирования жилья, заподозрив компанию со штаб-квартирой в Голландии в нарушении российского закона о защите конкуренции.

«Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и др.) на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», – сообщается 30 декабря в заявлении на сайте ФАС.

Ведомство указывает, что у Booking «доминирующее положение на рынке», которое позволяет сервису навязывать «невыгодные условия договора».

В ноябре ФАС уже сделала Booking предупреждение после обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». До 12 декабря компания должна была устранить нарушения, но это не было сделано.

Напомним, что российские претензии к Booking не уникальны. В давлении на отели систему интернет-бронирования ранее обвиняли во Франции, Англии, Швейцарии, Германии и США.



