Петербургское такси разбилось на трассе в Ленобласти. Водителя выкинуло через боковое стекло

Сложные погодные условия спровоцировали два серьезных ДТП в Ленобласти днем 30 декабря. В них пострадало в общей сложности 8 человек, участником одной из аварий стало такси из Петербурга.

Как сообщает 47News, около полудня на третьем километре трассы Волхов — Кисельня (Волховский район) водитель «Шкоды Октавии» вылетел на встречку, где врезался во внедорожник «Вольво XC90».

Судя по фото с места происшествия, на «Шкоде» – логотипы петербургского такси 068. По утверждению очевидцев, 51-летнего водителя этой машины выбросило из салона через боковое стекло. Мужчина умер на месте. Пассажиров в автомобиле не было. В «Вольво» пострадали 46-летняя водитель и её 42-летняя пассажир, но их травмы оцениваются как легкие.





А в Бокситогорском районе, на 196 километре дороги Вологда — Новая Ладога (А-114), на дороге встретились «Дэу Нексия» и «Ниссан Альмера». Столкновение было лобовым. В больницы увезли пять человек, одного из них пришлось вызволять из покореженной машины спасателям.

Транспорт бьется сегодня не только в Ленобласти: в Псковской минувшей ночью оказался в кювете автобус, ехавший из Минска в Петербург. Пострадали 16 человек — все граждане Белоруссии.