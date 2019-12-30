Встреча машины с отбойником на КАД травмировала ребенка, а полет в кювет в Шлиссельбурге стал последним для водителя

Двое водителей не справились с управлением и вылетели с дороги ночью 30 декабря в разных районах Ленинградской области. Для одного из них это стало смертельным.

Как сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС №3 ГИБДД, около 0:27 на 100-м километре внешнего кольца КАД, во Всеволожском районе Ленобласти, 42-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и врезался в отбойник. В результате легкие травмы получила пассажирка машины – 6-летняя девочка. Она находилась на заднем сиденье в детском автокресле.

А в районе 2:40 в Шлиссельбурге произошла смертельная авария. По информации отдела пропаганды УГИБДД, у дома 57 по Пролетарской улице 33-летний водитель автомобиля ZAZ Chance по неустановленной причине не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.





Автомобиль получил повреждения левой стороны и крыши. В момент ДТП в машине были водитель и пассажирка – неизвестная женщина лет 25 на вид. От полученных травм она скончалась на месте до приезда медиков.