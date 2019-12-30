Зимний Петербург Пушкина. Колесов рассказал, когда удастся слепить снеговика в новом году

Петербург заберёт теплую погоду из уходящего года в будущий. В начале января горожанам советуют не снимать резиновые сапоги и вспоминать классику.

«Есть знаменитая фраза Александра Сергеевича Пушкина: «Зимы ждала, ждала природа, снег выпал только в январе», – процитировал поэта главный синоптик Петербурга Александр Колесов 30 декабря.

По его словам, температура сейчас аналогична зимним температурам пушкинских времён. Снег метеорологи действительно ждут в январе, но не раньше третьей декады.

В новогодние праздники погоду продолжат определять атлантические циклоны, которые обеспечат лёгкий плюс, дождь, слякоть и «качели». Когда Петербург будет оказываться на гребне циклона, то температура в городе может упасть до – 8 днём –12 градусов ночью. В области не исключают похолодания до – 20 и ниже, но ночью и кратковременно.





Рождество в прогнозах похоже на канун Нового года - бесснежное и, скорее всего, тёплое. Устойчивый минус ждут уже после праздников. Похолодать должно в десятых числах, говорит Колесов.

При таком графике есть шанс, что к Крещению, 19 января, водоёмы скуёт лёд. То, что успело намёрзнуть, разрушил прошедший шторм. Нового льда в Финском заливе и Невской губе не образовалось. Не лучше обстоят дела и на Ладоге.