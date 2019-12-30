Строившие «Северный поток – 2» швейцарские суда отправили на другой проект. Российский газопровод пока остается недостроенным
Швейцарская компания Allseas, которая владеет уникальными судами-трубоукладчиками, отказалась продолжать работы над российским проектом.
«Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам», – цитирует 30 декабря заявление компании ТАСС.
Ранее швейцарская сторона уже объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций. Это решение последовало после того, как 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций в отношении строителей российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В американском Минфине объявили о незамедлительном вступлении санкций в силу. При этом глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил, что газопровод достроят в 2020 году.
Справка:
«Северный поток – 2» — проект газопровода, проходящего по морскому дну в Германию. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. Оператором газопровода является «дочка» «Газпрома» Nord Stream 2. В конце октября Дания разрешила ей проложить газопровод по своей морской территории. На Украине, в свою очередь, согласились признать его экономическим проектом в случае подписания соглашения о транзите газа по территории страны с Россией на своих условиях.