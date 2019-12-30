Строившие «Северный поток – 2» швейцарские суда отправили на другой проект. Российский газопровод пока остается недостроенным

Швейцарская компания Allseas, которая владеет уникальными судами-трубоукладчиками, отказалась продолжать работы над российским проектом.

«Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам», – цитирует 30 декабря заявление компании ТАСС.

Ранее швейцарская сторона уже объявила о приостановке всех работ из-за угрозы санкций. Это решение последовало после того, как 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций в отношении строителей российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В американском Минфине объявили о незамедлительном вступлении санкций в силу. При этом глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил, что газопровод достроят в 2020 году.



