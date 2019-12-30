В аварии на Садовом кольце разбился игрок сборной России по мини-футболу. Его BMW оказалась на встречной полосе

Бывший игрок сборной, рекордсмен норильского клуба по количеству сыгранных матчей в мини-футбол Кирилл Погорелов умер после аварии в центре Москвы в минувшие выходные. По предварительной информации, ДТП произошло по его вине.

Как сообщает агентство «Москва», авария произошла около пяти утра 29 декабря на улице Садовая-Кудринская. BMW Погорелова, по неизвестной причине, выехала на встречную полосу. Там она столкнулась лоб в лоб с такси Camry, после машину спортсмена отбросило еще на два автомобиля. Водитель и пассажир такси в больнице, Погорелов погиб на месте.

В составе молодежной сборной футболист стал чемпионом Европы в 2008 году, в 2009-11 годах выходил на поле как игрок национальной сборной по мини-футболу. Карьеру начинал в «Спартаке», но позже уехал на родину в Сибирь и играл за «Норильский никель».



