Тот, кто пострадал, а не тот, кто убивал. Дело рядового Шамсутдинова ушло в суд

Дело рядового Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в воинской части под Читой, ушло в суд. Речь идёт о том производстве, в котором солдат проходит как потерпевший от неуставных отношений.

«Обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что предусматривает безусловное признание вины. Мы свою позицию по особому порядку выскажем в суде», – цитирует адвоката срочника URA.ru.

Первое судебное заседание назначено на январь. По словам защитника, сейчас проверяется информация о том, что у Шамсутдинова отбирались деньги и банковская карта. Если факты подтвердятся, будет возбуждено ещё одно уголовное дело.

Ранее рядовой раскрыл подробности своей службы под Читой. Через адвоката он передал, что у него и других молодых солдат забирали деньги, заставляли мыть туалеты вне наряда. Кроме того, офицеры издевались над молодыми. Так, незадолго до расстрела один из них не давал Рамилю спать. Если тот всё же засыпал, его выгоняли на плац и гоняли, иногда в костюме химзащиты.

25 октября 20-летний военнослужащий воинской части №54160 в Забайкалье во время караула открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли на месте, а двое получили ранения различной степени тяжести. По версии Минобороны, причиной стал нервный срыв, не связанный со службой. СМИ распространяют версию о неуставных отношениях в части, однако официального подтверждения этой информации нет. Солдат Рамиль Шамсутдинов арестован на два месяца. В его отношении возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц).



