На въезде в Финляндию скопились предновогодние пробки

Пробки скопились на российско-финской границе из желающих съездить перед праздниками в Суоми или воспользоваться аэропортом соседней страны, чтобы встретить Новый год вдалеке от родины.

Самая непростая ситуация в «Светогорске», где, по данным на 13:20, в очереди из более чем 100 машин придется подождать полтора часа. На «Торфяновке» автомобилисты стоят около 40 минут. На МАПП «Брусничное» время ожидания составляет около 30 минут, а в очереди находится 60 машин. Такие данные 30 декабря приводит сервис granitsa-online.

При этом на сайте nagranitse.ru автомобилисты сообщают с «Торфяновки», что «на финском КПП очень медленно», а «наши молодцы, оперативно».

Ранее Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти обозначило, когда на границе ожидается пиковая активность.



