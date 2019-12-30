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Общество
01.01.2020 11:48
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Новые цены, законы и налоги. «Фонтанка» собрала коллекцию изменений

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Новые цены, законы и налоги. «Фонтанка» собрала коллекцию изменений

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В 2020 году россиян ждут изменения, многие из которых вступили в силу с 1 января. Во-первых, все традиционно подорожает. Но есть и новинки для всех социальных групп: от автомобилистов до пассажиров поездов, от ценителей алкоголя до сторонников здорового образа жизни и молодых родителей.

РОСТ ЦЕН

Метро, автобусы и троллейбусы

С 1 января разовый проезд на наземном транспорте и в метро в Петербурге подорожал на 10 рублей – до 50 и 55 рублей соответственно. Поездки по единому электронному билету обойдутся дешевле: первые десять – по 38 рублей в метро и  по 37 — в автобусе; дальше — меньше. 


Месячный билет для метро вырос в цене до 1870 рублей, суточные единые билеты теперь стоят от 185 рублей до 705 рублей в зависимости от количества дней, а единый на 90 минут – 68 рублей.

Соответственно, городские власти с 1 января подняли цены на проезд по муниципальным и смежным межрегиональным маршрутам между Петербургом и Ленинградской областью. Согласно документу, за проезд по большей части направлений придется заплатить 50 рублей, в то время как в 2019 году цена составляла 40. По тем маршрутам, где плата зависела от зоны поездки, тариф увеличился с 80 до 100 рублей. 

Взносы на капремонт

Взносы на капитальный ремонт в Петербурге в 2020 году выросли почти в два раза: с 4–5 рублей за квадратный метр до 8–9 рублей. Жители дореволюционных домов теперь будут платить 8,5 рубля, если в доме нет лифта, и 9 — если есть. Жители кирпичных домов 1970–1980 годов, а также деревянных – 8–8,5 рубля; «сталинок» – 8,34–8,84; панельных (1970–1980) — 8,2–8,7 рубля. Для хрущевок, как и прежде, есть разделение по материалам: если они построены из кирпича, ставка 8,12–8,62 рубля, если панельные – 8,3–8,8. 

Тарифы ЖКХ

Они пока прежние. Вырастут с 1 июля 2020 года. Заметнее всего подорожает электричество – на 4,9% (или на 5,2%, если дом с электроплитами). Большая часть услуг должны подорожать на 3%, в том числе горячая вода (до 109,1 рубля за куб) и отопление (до 1818,3 рубля за Гкал). В целом «коммуналка» должна вырасти в цене не более чем на 3,5%, а средняя платежка в июле предположительно составит 2054 рубля. 

Алкоголь и табак 


С 2020 года увеличиваются акцизы на вино. На тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые – с 36 до 40 рублей. Причем уравняли ставки на вина, производимые в России и ввозимые. Появился и акциз на виноматериалы. По оценкам игроков рынка российские и импортные напитки подорожают на 5–10%. 

Минимальная цена на водку с 1 января 2020 года увеличилась с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей, на бренди — с 307 до 315 рублей.

Про рост акцизов на сигареты и сигары – читайте подробно здесь.

Цены на автомобили

С 2020 года увеличиваются ставки утилизационного сбора. Для легковых автомобилей в среднем на 110,7%. Для машин с объемом двигателя меньше одного литра – на 46,1%, для транспортных средств с двигателем объемом от 3,5 литра — на 145%. Для самого массового сегмента — машин с двигателем 1–2 литра — на 112,4%. По мнению участников рынка, автосалоны вынуждены будут отреагировать и поднять цены. В Минпромторге увеличения ждут только в сегменте машин, собранных не в России.

ЗАПРЕТЫ

Езда без номеров

Купить машину и ездить 10 дней без постановки на учет больше не получится. Согласно новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер. Он сам передаст документы в ГИБДД, изготовит номерные знаки и отдаст их покупателю вместе с ключами. Одновременно возвращается прежняя система привязки кода региона на номере к месту регистрации владельца. Транзитные номера остались только для тех случаев, когда машину снимают с регистрации в России для того, чтобы вывезти и продать за рубежом. Кроме того, с начала нового года запрещено регистрировать транспортные средства на лиц младше 16 лет.

Парковки во дворе

С 1 января запрещено парковать грузовики, автобусы и такси во дворах. Коммерческие перевозчики во внерабочее время должны ставить свой транспорт на специально оборудованных стоянках. Правда, административная ответственность за нарушение этих требований пока не предусмотрена. И в пилотном режиме правила действуют лишь в Москве, Петербурге и Севастополе.

НОВЫЕ НАЛОГИ

Самозанятые в Петербурге

Налоговый режим для самозанятых заработал еще в 19 регионах России. В том числе в Петербурге и Ленинградской области. Ранее он был протестирован в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане. Самозанятые должны платить 4% от доходов, полученных от физлиц, и 6% — от юридических. Эксперты ожидают, что в первый год число легализовавших доходы в Северной столице приблизится к сотне тысяч и миллионы потекут в бюджет рекой. Как работает новая система налогообложения, «Фонтанка» подробно объясняла тут.

"Пошлина на Alibaba"

Сумма беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах продолжает снижаться.  Начиная с 2020 года пошлинами облагаются приобретения на сумму от 200 евро вместо 500 прежде. Хотя Минфин подсластил пилюлю: теперь разрешено платить налог за дорогие онлайн-покупки по Интернету.

О ХОРОШЕМ

Пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января они станут получать на 6,6 процента больше. И средний размер страховой пенсии по старости в России составит 16,4 тыс. рублей, что приблизительно на тысячу рублей больше, чем в 2019 году.

Беременность, роды, маткапитал

Материнский капитал увеличился с 453 сразу до 466 тысяч рублей. МРОТ подрос на 850 рублей – на 7,5%. Теперь минимальный размер оплаты труда будет не 11 тысяч 280 рублей, а 12 тысяч 130 рублей. В Петербурге, впрочем, действует региональный МРОТ, и он составляет теперь 19 тысяч. 

С 1 января максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится до 322 тыс. рублей. В 2019-м выплаты составили чуть более 300 тыс. рублей.

50-рублевые выплаты

С 1 января стыдные выплаты на ребенка в полсотни рублей назначаться не будут – уходит в историю указ из 1994 года. Впрочем, если женщина уже получает свои 50 рублей в месяц, отменять правила никто не станет, пока период выплаты у нее не закончится. 

В августе был подписан закон, согласно которому выплаты на первых двух детей в возрасте от полутора до трёх лет будут равны прожиточному минимуму на ребёнка. Получать их смогут семьи с доходом в два прожиточных минимума на человека или меньше. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Трудовые книжки

Больше не придется бегать по работодателям после потери трудовой книжки — в 2020 году документ стал электронным. Россияне, которые до конца 2020 года не обратятся к работодателю с заявлением о сохранении бумажной версии, получат ее на руки как память. Сведения об их трудовой деятельности начиная с 2021 года будут формироваться только в цифровом формате.

Туалеты на вокзалах

Ну и всем изменениям изменение – туалеты на всех железнодорожных вокзалах с 2020 года должны стать бесплатными. До этого момента воспользоваться санузлом без оплаты могли только пассажиры с билетами на поезд и льготники. По данным Дирекции железнодорожных вокзалов (ДЖВ), только в крупных городах России существует 344 железнодорожных вокзала и только в 80 из них санитарной комнатой могли пользоваться бесплатно все посетители. Теперь они доступны всем.

С Новым годом!

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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