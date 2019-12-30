Сдана в эксплуатацию самая высокая новостройка Петербурга

фото предоставлено РСТИ (Росстройинвест)

Холдинг РСТИ (Росстройинвест) получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «Петр Великий», в состав которого входит 32-этажный дом высотой 118 метров. Передача ключей от квартир состоится в первом полугодии 2020 года.

ЖК комфорт-класса «Петр Великий» расположен в Невском районе Санкт-Петербурга и состоит из дома высотой 32 этажа. По данным Единого реестра застройщиков, до момента ввода в эксплуатацию именно это здание было самым высоким строящимся домом в городе. Общая площадь объекта составляет более 31,7 тысяч кв. м, жилая — почти 19 тысяч кв. м. Дом находится на излучине Невы, поэтому из большинства квартир открывается живописный вид на реку, мосты и лесопарковую зону.

На первом этаже ЖК «Петр Великий» есть коммерческие помещения, на придомовой территории предусмотрены площадки для отдыха взрослых и детей, места для выгула домашних питомцев. Рядом расположен еще один объект, построенный РСТИ, — жилой комплекс «Екатерина Великая», сданный в конце 2018 года.

После ввода в эксплуатацию «Петр Великий» стал вторым по высоте жилым домом Санкт-Петербурга. Первое место удерживает за собой жилой комплекс «Александр Невский», который холдинг РСТИ закончил строить в 2012 году. Этот объект состоит из 37 этажей (из них два подземных), его высота с учетом шпиля достигает 126 метров.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК "Петр Великий и Екатерина Великая" – застройщик ЗАО "РСТИ", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/

ЖК "Князь Александр Невский" - застройщик ООО "РосСтройИнвест", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/