Пожизненно осуждённый участковый-душегуб из Колпино получил новый срок

Бывший полицейский Сергей Крохин, сколотивший банду «чёрных риелторов», будучи участковым, выслушал очередной приговор в Колпинском районном суде. Его содержание 30 декабря раскрывает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Крохин обвинялся в подстрекательстве к убийству и участию в нём, мошенничестве, а также в приготовлении к оному. По материалам дела, участковый и сообщники подыскивали собственников квартир со склонностью к употреблению алкоголя и наркотиков. Они старались устроить передозировку, маскируя стороннее вмешательство в их гибель.

План давал осечки: некоторые жертвы не имели отношения к квадратным метрам, другие упорствовали в нежелании употреблять запрещённые вещества и были задушены. Крохину вменяли организацию шести убийств, в двух из которых он выступил исполнителем.

В финансовом плане охотникам за недвижимостью откровенно не везло. Им удалось оформить на себя только долю квартиры в Колпино, продав её за 800 тысяч. Юридически завладеть квартирой на Английском проспекте почти за 6 млн им помешало задержание, квадратные метры в Пушкине также не достались.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 12,5 лет, но, так как Крохин уже был пожизненно осужден в марте, в его наказании ничего не изменилось. Он так же будет до конца своих дней сидеть в колонии строгого режима.



