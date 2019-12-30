За утро в Петербурге сбили двоих. Еще один пешеход погиб на трассе «Кола»

В Петербурге и Ленинградской области по-прежнему часты ДТП с пешеходами. Только за ночь и утро 30 декабря под машины угодили как минимум трое, и один из них погиб.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, смертельное ДТП произошло на трассе «Кола» в Лодейнопольском районе. Около 2:50 на 179-м километре Мурманского шоссе 36-летний мужчина на автомобиле Toyota, двигаясь в сторону Мурманска, сбил неизвестного мужчину лет 30 на вид.

По предварительным данным, пешеход внезапно вышел на дорогу перед близко едущей машиной вне пешеходного перехода. Наезд произошел в темное время суток и на неосвещенном участке дороги вне населенного пункта. Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Еще двоих сбили в Петербурге. По информации отдела пропаганды УГИБДД, около 9:54 у дома 13 по Будапештской улице 45-летний водитель автомобиля Volkswagen сбил вне зоны пешеходного перехода 50-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.





О втором случае сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По их данным, на перекрестке проспектов Наставников и Ударников автомобиль сбил человека. «Накрыт чем-то. Скорая на месте, но уже не торопится...» – пишет Дима.

По словам других очевидцев, под машину попала женщина, и она была жива. Вероятно, пострадавшую укрыли от холода.

«Только что мимо проходила. Явно сбили на переходе – машина стоит максимум метрах в 3-х от зебры, – добавляет участница группы Татьяна и отмечает, что участников движения там иногда смущают светофоры: – А сбили потому, что светофоры там дебильные: средний светофор (на трамвайных путях) всегда горит зелёным!!! Кто-то не особо внимательно посмотрел – вот и результат... Конечно, надо быть внимательным, но и светофоры должны работать нормально!!!»