Неосновной инстинкт. Шерон Стоун пожаловалась, что ее заблокировали в приложении для свиданий, созданном российским предпринимателем

Путаница возникла в головах сотрудников дэйтинг-приложения Bumble. Её результатом стало блокирование аккаунта голливудской дивы Шерон Стоун. Актриса пожаловалась на ограничения в своем instagram.

«Я зарегиcтрировалась на Bumble, а они закрыли мой аккаунт. Несколько человек сообщили администрации, что это просто не могу быть я. Эй, bumble, быть мной — это повод для исключения? Не закрывайте для меня улей», – сообщила на своей авторизованной страничке Стоун.

Bumble – это сервис для свиданий, где инициатива отдала женщинам. Его в 2014 году в соавторстве с бывшим вице-президентом по маркетингу компании Tinder Уитни Вульф создал российский предприниматель Андрей Андреев. Сервис ориентирован на американский рынок. В 2019 году стало известно, что инвестиционная компания Blackstone купила пакет Андрея Андреева в MagicLab, объединяющей сервисы знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen.





Пока реакция сервиса на заявление звезды неизвестна.



