«Чтобы дети не спотыкались»: в Лебедяни асфальт положили в лужу и укатали легковушкой

Укладка асфальта в лужу и утрамбовывание его легковушкой вместо дорожного катка попали на видео и распространились по Сети. Ролик с комментарием «Это у нас так кладут асфальт, а это машина едет прикатывает. Очень замечательно!» в социальных сетях выложили жители города Лебедянь Липецкого района.

К 30 декабря на происходящее обратили внимание СМИ. На ролике видно, что машина несколько раз заезжает на гору щебня посреди глубокой лужи в одном из дворов, пытаясь выровнять и уплотнить её. Рабочие наблюдают со стороны и подбадривают водителя, мужчина с другой стороны бьет по старому асфальту инструментами.

Как выяснила «Фонтанка», работы проводила местная управляющая компания «Жилкомсервис». На просьбу корреспондента прокомментировать работы на видеозаписи сотрудники сообщили, что не считают, что сделали что-то не так:

«Ремонт дорог у нас возложен явно не на управляющую компанию. Если там есть выбоина, чтобы дальше не разрушалось покрытие, чтобы не спотыкались дети, чтобы не брызгали потом машины, просто старым асфальтом сухим заложили эту дырку. Это не наша даже обязанность! Какая трагедия произошла? Это не входит в наши функции. Просто, чтобы люди не спотыкались. Бывает, дырочку даже засыпали песком, чтобы идти по ровной дороге. А получилась ерунда какая-то!» – сообщили в ООО «Жилкомсервис».





«А что, там сейчас лужа? Её сейчас там нет! Это же не предназначено для того, чтобы на всю оставшуюся жизнь это было. У нас по всей стране в снег кладут асфальт, никого это не волнует», – добавили тут в ответ на вопрос, почему нельзя было хотя бы подождать, пока сойдёт вода.

Точный адрес дворов с «ремонтом» в управляющей компании назвать отказались, отметив, что это не центр города, а спальный район, и посоветовали обращать внимание на работы дорожников главам города и района.