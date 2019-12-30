Пулково готовит курилки, но пока не может определиться с числом

Несколько кабинок для курения появятся в аэропорту Пулково после Нового года. Их окончательное количество будет зависеть от того, как помещения для не избавившихся от вредной привычки впишутся в пространство.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе воздушной гавани Петербурга, от одной до двух курилок будут размещены в двух стерильных зонах аэропорта – для зарубежных и внутренних рейсов. В Пулково заявили, что с количеством определятся на этапе проектирования, так как кабинки должны будут отвечать требованиям законодательства и оставаться при этом комфортными для пассажиров.

Уже сейчас известно, что курилки будут вентилируемыми, непрозрачными и бесплатными.

Напомним, накануне Путин подписал закон о возвращении мест для курения в аэропорты. Их в отечественных воздушных гаванях не было 7 лет.



