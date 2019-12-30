Фраттини: Путин порой ночевал в Кремле, чтобы не создавать в Москве пробок

Путин иногда оставался ночевать в Кремле, чтобы у жителей Первопрестольной не было проблем из-за перекрытых дорог. Об этом журналистам рассказал экс-глава МИД Италии и бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини.

Своими воспоминаниями политик поделился для проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Путина во главе страны. Заметка опубликована 30 декабря.

Когда Фраттини как глава МИД прилетал в Москву, Владимир Путин всегда принимал его, причем «дважды эти встречи проходили у него на даче под Москвой». Первая такая встреча состоялась 17 лет назад, в ноябре 2002-го, когда политик возглавил внешнеполитическое ведомство Италии.

«Чтобы добраться до загородной резиденции на машине, требовалось около 45 минут. И вот Путин рассказал мне, что, когда порой он задерживается на работе, то остается ночевать в Кремле, чтобы не ехать на дачу. Он объяснил, что не хочет создавать проблем для многих тысяч москвичей, поскольку в целях безопасности движение на дороге перекрывали и возникали пробки. Мне это очень понравилось», – отметил итальянец.





Напомним, во время поездок в Петербург Владимир Путин в основном передвигается по городу на вертолете.